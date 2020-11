Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, luni, un mesaj de felicitare presedintelui ales al Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden. "Stimate domnule presedinte-ales, am deosebita onoare si placerea de a va adresa felicitarile mele cu ocazia alegerii dumneavoastra in functia de presedinte al Statelor Unite ale Americii. (...) Va doresc mult succes in preluarea mandatului dumneavoastra de presedinte al Statelor Unite ale Americii in acest context complex si astept cu interes sa lucram impreuna in scopul promovarii obiectivelor noastre comune", se arata in mesajul presedintelui Iohannis. Seful…