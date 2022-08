Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni ca Bulgaria, Croatia si Romania indeplinesc criteriile de aderare la Spatiul Schengen, transmite Reuters. In textul discursului pe care urmeaza sa il tina la reuniunea UE de la Praga, Scholz consemneaza ca „Schengen este una din cele mai mari realizari ale…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca in luna septembrie isi propune sa realizezecu expertii din statele membre o evaluare voluntara, astfel incat in octombrie 2022, la prima reuniune a Consiliului JAI, sa indeplinim toate conditiile tehnice privind intrarea…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a criticat „clubul exclusivist” al UE pentru faptul ca nu accepta Romania in spațiul Schengen. Liderul PNL anunța ca Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei, tocmai a anunțat ca e „convins ca Romania, Croația și Bulgaria sunt pregatite…