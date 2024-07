Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu In meciul contra selecționatei Țarilor de Jos, de faza optimilor de finala ale Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024, Naționala Romaniei nu a mai putut aborda tactica facuta celebra de Partidul Social Democrat (PSD) condus de premierul Marcel Ciolacu la guvernare,…

- Naționala de fotbal a Romaniei se afla in fața unei performanțe istorice la un turneu final al Campionatului European, Tricolorii putand depași pentru prima data o faza eliminatorie. Misiunea este insa una dificila, adversara fiindu-ne selecționata Olandei (Țarilor de Jos), care ne-a trimis acasa la…

- Atacantul George Puscas a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta in Germania, ca el si colegii sai din nationala de fotbal a Romaniei au demonstrat pe teren in meciurile de pana acum ca pot sa se bata de la egal la egal cu Olanda, adversara din optimile de finala ale EURO 2024. „Cred ca…

- Leo Grozavu, expert GSP Live pe perioada EURO 2024, a avut un mesaj clar de transmis pentru clasa politica din Romania, dupa calificarea echipei naționalei in optimile Campionatului European. Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, și s-a calificat in optimi de pe primul loc in grupa E. „Tricolorii”…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Național Liberal (PNL), generalul Nicolae Ionel Ciuca, nu s-a saturat sa piarda cu 0 – 2 in fața președintelui Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, precum a incheiat Romania socotelile cu selecționata Belgiei la Turneul Final…

- Jucatorii echipei naționale de fotbal a Romaniei au petrecut 4 ore alaturi de familiile lor in cantonament, inainte de meciul cu Slovacia, care se desfașoara la Frankfurt. Imaginile cu fotbaliștii in compania persoanelor dragi sunt absolut superbe.

- Ilustrație: Marian Avramescu Autoritațile germane ar putea demara o ancheta, dupa numeroasele suspiciuni ce planeaza asupra tipului de iarba consumata de celebrul țap din Koln, care a prezis ca Naționala Romaniei va invinge selecționata Belgiei in cea de-a doua etapa a fazei grupelor Turneului Final…

- Pe hartie, Slovacia ar trebui sa fie cel mai accesibil adversar din grupa Romaniei de la EURO 2024. Insa naționala lui Francesco Calzona, pe care o vom intalni in ultimul meci din grupa, la Frankfurt, „are in componența cațiva fotbaliști de clasa mondiala”, asigura Branislav Ninaj, slovacul din defensiva…