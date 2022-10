Iohannis îi îngroapă pe liberali Monstrul de la Educatie a plecat. In urma presiunii societatii civile, Sorin Campeanu, una dintre cele mai mari catastrofe care s-au perindat in ultimii 32 de ani prin fruntea Educatiei, si au fost suficiente, a fost fortat sa isi dea demisia ca urmare a acuzatiilor de plagiat la adresa sa. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL a decis, azi, ca Ligia Deca, in prezent consilier prezidential, sa fie numita in functia de ministru al Educatiei. Potrivit unor surse liberale, la vot s-au inregistrat 2 abtineri. Sorin Cimpeanu a demisionat joia trecuta din functie. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul…

- Este OFICIAL, Sebastian Burduja este noul ministru intermediar al educației: Ce parere are despre noile reforme Este OFICIAL, Sebastian Burduja este noul ministru intermediar al educației: Ce parere are despre noile reforme Președintele Klaus Iohanis l-a desemnat, in cursul zilei 30 septembrie, pe Sebastian…

- Sorin Campeanu a transmis un mesaj dupa ce a decis sa plece din funcția de ministru al Educației. „Am decis, din proprie inițiativa, sa demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansa și o onoare pentru mine sa incep reformarea din temelii a sistemului national de invațamant. Am preluat…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis ca motiunea simpla initiata de USR si Forta Dreptei impotriva ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, sa fie dezbatuta si votata martea viitoare in plen. “USR si Forta Dreptei depun o motiune simpla impotriva ministrului Cimpeanu, care se numeste ‘Romania…

- In orice alta tara civilizata, suspiciunile de furt intelectual care planeaza asupra ministrului Cimpeanu si asupra premierului Ciuca ar fi condus la demisia acestora din functiile publice pe care le detin, pana la lamurirea suspiciunilor.

- Prin acordarea educaționale in valoare de 500 de lei, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a dat inca o data dovada amatorismului și superficialitații manageriale. Parinții fara venituri ai caror copii ar trebui sa beneficieze de tichetele educaționale in valoare de 500 lei sunt obligați de școli sa…

- Educatia, Romania educata. Ce frumos suna in discursuri si cat de aproape de dezastru este in realitate. Dupa primele manuale scolare care nu au avut pe prima pagina portretul lui Nicolae Ceausescu au trecut 32 de ani si sistemul de invatamant inca nu este definitivat. Sute, mii de schimbari au fost…

- O ultima discuție pe care am avut-o cu ministrul educației, Sorin Campeanu, inainte de plecare, a fost pe tema evaluarii elevilor la muzica, desen și educație fizica. Am propus ca aceasta sa fie pe baza de calificative și nu cu admis/respins, așa cum prevede forma inițiala a proiectului. Raspunsul ministrului…