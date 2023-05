Președintele Iohannis se declara solidar cu cei din Educație și considera ca cererile salariale ale acestora sunt indreptațite. Klaus Iohannis susține ca sindicaliștii din invațamant au dreptate atunci cand cer salarii mai mari. Am fost informat, inclusiv ca au fost mai multe intalniri. Trebuie sa vedem lucrurile cum se așeaza. Solicitarile dascalilor cu privire la mariri salariale sunt indreatațite, avand in vedere ca am avut inflație, dar in realitate avem nevoie de mult mai mult. Dar daca dorin sa avem un invațamant de foarte buna calitate, nu doar școli dotate, ci sa avem grija și de cei care…