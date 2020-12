Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 4 decembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa:"Dragi romani,Peste numai doua zile suntem asteptati la urne pentru a decide directia in care va evolua tara noastra in urmatorii patru ani. Intr o democratie veritabila, votul este…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut, vineri, un apel privind prezenta la vot, aratand ca votul este cel mai puternic instrument aflat la indemana cetateanului. "Peste numai doua zile suntem asteptati la urne pentru a decide directia in care va evolua tara noastra in urmatorii patru ani. Intr-o democratie…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa, la Palatul Cotroceni, informeaza biziday.ro . Peste numai 2 zile suntem așteptați la urne pentru a decide direcția in care va merge țara. Votul este cel mai important instrument aflat in mana cetațeanului. Pe 6 decembrie folosiți aceasta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care a participat la ședința de Guvern, a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid. „Nu dorim sa inchidem economia romaneasca,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit, in cadrul unei conferințe de presa, despre organizarea alegerilor parlamentare de pe 6 decembrie 2020. Șeful statului a declarat ca, in gestionarea pandemiei, Parlamentul a adoptat o lege speciala.„Alegerile parlamentare au fost stabilite conform…

- Intrebat daca isi asuma alegerile din decembrie, Klaus Iohannis a afirmat ca "esența sta in alegeri". "Este obligatorie realizarea unor alegeri libere in decembrie, pentru a avea un nou Parlament cu puteri depline". De fiecare data ați fost mulțumit de gestionarea pandemiei de catre guvern.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și-a exprimat din nou dorința ca alegerile parlamentare sa aiba loc pe 6 decembrie, deși in Parlament a fost depus un proiect de lege pentru amanarea alegerilor pentru martie 2021."O democrație nu funcționeaza fara alegeri. Am mai spus asta și am pledat pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, le-a transmis romanilor sa mearga la vot la alegerile locale care vor avea loc duminica, 27 septembrie.Dragi romani, pe 27 septembrie mergeti la vot pentru a-i alege pe cei care pot dezvolta orașul sau comuna in care traiți, a transmis Klaus Iohannis intr-un mesaj…