Iohannis i-a pus pe jar: „Pericol”!

Reprezentanții asociațiilor de elevi din Constanța, București și Ilfov, Maramureș și Valcea dezaproba noile masuri anuntate de autoritati privind redeschiderea scolilor si spun ca decizia inchiderii unitatilor acolo unde media ultimelor zile este de trei sau mai multe cazuri la mia de locuitori ii va pune in pericol pe elevi si pe personalul unitatilor de invatamant. Asociatiile cred ca suspendarea cursurilor dupa ce timp de mai multe zile se inregistreaza numarul minim de cazuri va fi o decizie luata mult prea tarziu, avand in vedere modul rapid in care se raspandeste virusul. Asociatiile au…