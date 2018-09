Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit marti, 11 septembrie a.c., pe ministrii afacerilor externe din Republica Polona, Czaputowicz, si Republica Turcia, Mevlut Cavusoglu, insotiti de omologul lor roman, Teodor Melescanu, cu prilejul participarii acestora la lucrarile Trilateralei informale…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii afacerilor externe din Polonia, Jacek Czaputowicz, si Turcia, Mevlut Cavusoglu, insotiti de omologul lor roman, Teodor Melescanu, cu prilejul participarii acestora la lucrarile Trilateralei informale pe teme de securitate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit marți, 11 septembrie a.c., pe miniștrii afacerilor externe din Republica Polona, domnul Jacek Czaputowicz, și Republica Turcia, domnul Mevlut Cavușoglu, insoțiți de omologul lor roman, Teodor Meleșcanu, cu prilejul participarii acestora la lucrarile…

- Marti va avea loc o intrevedere intre Prim ministrul Viorica Dancila si ministrii Afacerilor Externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, si Republica Turcia, Mevlut Cavusoglu, pe agenda discutiilor aflandu se temele de interes prioritar, in special din domeniul securitatii, informeza AGEPRES.Potrivit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea, marti, o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, si Republica Turcia, Mevlut Cavusoglu, pe agenda discutiilor aflandu-se temele de interes prioritar, in special din domeniul securitatii. Potrivit unui…

- In data de 11 septembrie 2018, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va avea o intrevedere cu miniștrii afacerilor externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, și Republica Turcia, Mevlut Cavușoglu, cu ocazia participarii acestora la consultarile trilaterale Romania-Polonia-Turcia, care se vor…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Irlandei, Leo Varadkar, aflat in vizita oficiala in Romania. ”Relațiile economice sunt din ce in ce mai bune, schimburile...

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Irlandei, Leo Varadkar, aflat in vizita oficiala in Romania. Cei doi oficiali au convorbiri tete-a-tete si oficiale, iar la finalul discutiilor vor sustine o declaratie comuna de presa. Pe agenda…