Iohannis: Guvernul are obligaţia să se asigure că mandatul la…

Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca isi doreste ca Romania sa poata exercita o presedintie eficienta a Consiliului Uniunii Europene, punctand ca Guvernul are obligatia sa se asigure ca acest mandat va reprezenta un exercitiu prin care tara noastra va castiga in relatiile sale cu institutiile europene, cu statele membre UE si cu partenerii externi.



"Perioada ramasa pana la sfarsitul acestui an este cruciala pentru a construi un mandat consistent, realist, credibil al viitoarei presedintii. Nu este o sarcina facila. Va trebui sa dam dovada de o temeinica cunoastere a dosarelor,…