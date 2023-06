Iohannis, gest politic de sfidare a șefilor UDMR UDMR a participat separat la consultarile de marți, cu președintele Klaus Iohannis, privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier, in condițiile in care PSD și PNL au mers impreuna la intalnirea de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis i-a lasat pe liderii UDMR sa-l aștepte minute bune, iar in momentul in care a intrat in sala nu s-a dus sa dea mana cu aceștia. De altfel, in timp ce il așteptau pe Klaus Iohannis, liderii UDMR pareau vizibil stanjeniți. Kelemen Hunor s-a sprijinit pe sparatul scaunului, dupa mai multe minute de stat in picioare. PSD și PNL iși doresc o redistrubuire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

