Iohannis, gata! Du-te! Teama și balbaiala de a-l arunca pe Klaus Iohannis peste gardul Cotroceniului, printr-o procedura legala și democratica, iși spun acum cuvantul. Fostul lider PSD, acum la pușcarie, a jucat la doua capete in aceasta problema. Rezultatul s-a vazut. Tariceanu ba invoca inoportunitatea acțiunii, ba tragea o tușa mai groasa, lasand sa se ințeleaga ca Uniunea […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti pentru prima oara ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, unde il va infrunta pe contracandidatul sau democrat Joe Biden, ''va fi strans'', iar de aceea este nevoie ''de fiecare vot in parte'', transmite EFE potrivit Agerpres.…

- Intrebat cine va fi premierul propus de PSD, Marcel Ciolacu a afirmat ca social-democratii au "mai multe nume de prim-ministru". "Nu mai este membru PSD. A fost membru al Partidului Social Democrat. Nu este domnul Dincu si nici Sorin Grindeanu. George Maior este exclus!", a explicat Marcel…

- "Eu am reproșat vechii conduceri ca nu a fost o consultare in partid. Noi am mai trait filmul asta, al racolarilor, cu cuplul Basescu - Boc. Rezultatul a fost dispariția PDL de pe scena politica, așa se va intampla și cu PNL la anul, la aceasta ora.", a spus Stanescu. Citește și: Lovitura…

- Cresterea numarului cazurilor de coronavirus in unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care este vara in emisfera nordica, afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)."Dovezile…

- Președintele organizației județene Suceava a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, crede ca acum se pune de o mega manipulare cu privire la rezultatul pe care, chipurile, l-a obținut Klaus Iohannis pentru Romania la Sumitul European pentru Relansarea Economica post Covid. El a pornit de la declarația…

- Presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului, Gabriela Cretu, a declarat in cadrul Reuniunii Extraordinare COSAC: "Bruxelles-ul a avut un raspuns bun si destul de rapid la epidemie (), dar avem nevoie de o viziune pe termen lung pentru a transforma criza in oportunitate" Presedinta Comisiei…

- Presedintele ALDE a fost amendat cu 2.000 de lei pentru discriminare si incalcare a dreptului la demnitate, in urma unor afirmatii facute la adresa sefului statului, Klaus Iohannis. Decizia CNCD survine dupa ce Tariceanu a facut o serie de afirmatii, in data de 16 aprilie, pe pagina de socializare,…

- "Ne-au sunat oameni sa ne intrebe daca nu se poate ca rezultatul testelor sa ajunga doar la ei și nu și la DSP. Oamenii voiau sa știe cum se poate proceda ca daca ies pozitivi rezultatul sa fie comunicat doar persoanei. Poate ca nu ar fi rau ca Ministerul Sanatații sa analizeze cu epidemiologii daca…