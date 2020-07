Iohannis: Fondurile europene trebuie să devină pilon esenţial al dezvoltării noastre Presedintele Klaus Iohannis a subliniat miercuri ca fondurile europene trebuie sa devina "pilon esential" al dezvoltarii tarii, iar Romania nu mai are voie sa rateze nicio oportunitate de finantare si dezvoltare. "Fondurile europene trebuie sa devina pilon esential al dezvoltarii noastre. Romania nu mai are voie sa rateze nicio oportunitate de finantare si dezvoltare, e important sa valorificam cat mai bine mecanismele europene de finantare. Avem datoria ca in urmatorul exercitiu financiar european sa fructificam pe deplin oportunitatile de dezvoltare oferite de fondurile europene", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

