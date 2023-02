Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, o intalnire, alaturi de un grup de lideri europeni, cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Președintele Klaus Iohannis a salutat prezența Președintelui…

- Chiar si asa, Ucraina va primi sustinere substantiala din partea Uniunii Europene, mai ales in contextul invaziei ruse de acum aproape un an, potrivit RRA. La summit participa, printre altii, presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times, citat de…

- Prima referire la extinderea Spațiului Schengen și Romania in cadrul Consiliului European de joi a fost facuta de presedintele Parlamentului Europea - Roberta Metsola. Oficialul UE și-a exprimat din nou dezamagirea fata votul dat in Consiliul Justitie si Afaceri Interne din 8 decembrie, potrivit unor…

- Prima referire la extinderea Spațiului Schengen și Romania in cadrul Consiliului European de joi a fost facuta de presedintele Parlamentului Europea - Roberta Metsola. Oficialul UE și-a exprimat din nou dezamagirea fata votul dat in Consiliul Justitie si Afaceri Interne din 8 decembrie, potrivit unor…

- Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeana se reunesc joi la Bruxelles, pentru ultimul summit programat din acest an, urmand sa discute in special despre consecintele razboiului din Ucraina si relatiile UE cu SUA. Presedintele Klaus Iohannis, prezent la reuniunea Consiliului European, a anuntat…

- S-a intamplat un lucru pozitiv. Pentru prima data dupa ultimul proiect de țara, intrarea noastra in NATO și in Uniunea Europeana, romanii sunt, iata, din nou uniți. S-a creat in mod spontan o stare de solidaritate, care nu poate fi decat benefica. Dar și o stare de așteptare. Care nu poate dura prea…

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița a participat, joi, la conferința internaționala „Aderarea Republicii Moldova la Zona Unica de Plați in Euro – realizari și perspective”. Evenimentul, organizat de Banca Naționala a Moldovei, a reunit reprezentanți ai comunitații prestatorilor de servicii de plata din…