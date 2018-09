Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect de buget, in care trebuie sa explice motivatiile pentru taierile bugetare in zona securitatii nationale, in conditiile unei rectificari bugetare puternic pozitive, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis. El a…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu s-a putut obtine consens in CSAT pentru emiterea avizului necesar rectificarii bugetare si, prin urmare, intrucat considera ca este necesara rectificarea bugetara, a suspendat sedinta Consiliului, pentru a da timp Guvernului sa elaboreze un…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste, marti, in sedinta, pe ordinea de zi fiind inscrisa analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018. Presedintele Klaus Iohannis a decis pe 24…

- PNL are, astazi, sedinta Consiliul National pentru a valida criteriile, procedura si calendarul de alcatuire a listelor pentru alegerile europarlamentare. La eveniment a fost invitat si presedintele Klaus Iohannis, scrie Mediafax. Presedintele Klaus Iohannis a participat la sedinta Consiliului National…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, generata de legile justiției, „care au devenit cel mai dezbatut subiect public de cand PSD se afla la guvernare”. Președintele a afirmat ca, obligat fiind prin Constituție, va promulga Legea 304/2004,…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca opinia preliminara a Comisiei de la Veneția referitoare la modificarile aduse Legilor justiției constituie un semnal extrem de ingrijorator cu privire la independența justiției. „Prin documentul facut public astazi, Comisia confirma punctele de vedere exprimate…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Bruxelles, ca DNA trebuie si va merge mai departe, precizand ca va sprijini in continuare poate si mai mult lupta anticoruptie. „Eu respect statul de drept, respect Constituția și aceste lucruri nu le spun de complezența sau de slogan, eu imi doresc…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, legat de decretul pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi, cerut de CCR, ca si saptamana aceasta este dedicata cititului motivarii Curtii. Presedintele a anuntat si saptamana trecuta faptul ca va citi motivarea Curtii pana o va intelege, dar ca va da un raspuns…