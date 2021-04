Stiri pe aceeasi tema

- Incheierea exercitiilor militare ruse de la granita cu Ucraina este "o veste buna", dar situatia ramane tensionata si Romania va face eforturi, in acest context, pentru cresterea rezilientei pe flancul estic al NATO, a afirmat, marti, presedintele Klaus Iohannis. "Faptul ca s-a incheiat exercitiul militar…

- Șeful statului a atras atenția, marți, ca Rusia iși menține material militar prepoziționat in apropiere de granița cu Ucraina, in pofida anunțului privind incheierea exercițiului militar desfașurat recent in regiune. In plus, in toamna, Moscova are programat un alt exercițiu militar.

- Marti, 27 aprilie 2021, incepand cu ora 16:00, va avea loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse tematici referitoare la:bull; Starea de securitate in regiunea Marii Negre. Implicatii…

- Federația Rusa susține ca exercițiul sau militar s-a incheiat și a anuțat joi ca va retrage numarul uriaș de trupe desfașurate in apropiere de frontiera Ucrainei. Dislocarea enorma, care a cuprins zeci de nave, sute de avioane de vanatoare și mii de soldați, a fost criticata virulent de puterile occidentale,…

- Rusia a ordonat comandamentului fortelor sale armate ca trupele sa revina in bazele lor permanente incepand de vineri, dupa exercitiile militare aflate in desfasurare in Crimeea si Marea Neagra, transmit Reuters si AFP. ''Trupele si-au demonstrat capacitatea de a asigura o aparare credibila…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca este nevoie de o atenție speciala a NATO pentru flancul Estic, in condițiile in care tensiunile din zona sunt in creștere din cauza conflictului intre Rusia și Ucraina. ”Aceste chestiuni exista in toata Europa, dar pentru noi, in Romania este important…

- CHIȘINAU, 21 apr – Sputnik. Implicarea in jocurile geopolitice straine niciodata nu a fost spre binele cuiva. Nici in Moldova nu trebuie sa se mizeze pe acest lucru, a declarat cunoscutul politolog rus, redactor-șef al revistei “Rusia in politica globala” Fiodor Lukianov. © Photo : Aparatul Președintelui…

