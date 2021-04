Stiri pe aceeasi tema

- Expulzarea lui Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, nu are legatura directa cu tensiunile din zona Marii Negre, precizeaza președintele Klaus Iohannis. „Speța diplomatului (Alexey Grishaev - n.r.) nu are legatura directa cu tensiunile…

- Șeful statului a susținut o conferința de presa dupa ședința CSAT.”Faptul ca s-a incheiat exercițiul miliar al Federației ruse duce la o oarecare detensionare. In același timp, am aflat ca foarte mult material adus acolo ramane prepoziționat. Este nevoie in continuare de foarte multe eforturi diplomatice…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca in noaptea de Inviere restrictiile vor fi ridicate astfel incat cei care vor sa mearga sa slujbe sa poata face acest lucru fara impedimente. Presedintele a facut insa apel la credinciosi sa nu se expuna la riscuri inutile si sa ii protejeze pe ceilalti. Iohannis…

- Expulzarea de catre Romania a unui diplomat rus, acuzat de spionaj, este un gest politico-diplomatic. Atat și nimic mai mult.Alexei Grișaev, adjunct al atașatului militar din cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, este al doilea diplomat expulzat de București in ultimii ani. Prima expulzare…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marti, 27 aprilie, de la ora 16.00, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, informeaza Administrația Prezidențiala. Situația de securitate in regiunea Marii Negre si implicatiile pentru Romania e unul dintre punctele aflate pe ordine de zi in CSAT,…

- Situatia de securitate in regiunea Marii Negre si implicatiile pentru Romania se afla, marti, pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Sedinta a fost convocata de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru marti,…

- Decizia privind expulzarea din Romania a adjunctului atasatului militar din cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti nu are legatura cu ceea ce se intampla in alte tari din Uniunea Europeana, nu face parte dintr-o campanie, a declarat, luni, premierul Florin Citu. "Referitor la comunicatul de…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut sambata sa se puna capat evenimentelor “ingrijoratoare” din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, dupa o intrevedere la Istanbul cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, si a adaugat ca tara sa este gata sa ofere ajutorul necesar, transmite Reuters.…