- Dancila se intalnește cu o delegație cu oficiali chinezi, in ziua in care Iohannis i-a cerut demisia. Premierul nu are, oficial, nicio activitate in agenda publica, insa, potrivit unor surse politice, aceasta se intalnește cu o delegație din China. Președintele Klaus Iohannis a cerut, vineri 27 aprilie,…

