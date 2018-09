Stiri pe aceeasi tema

- Camerele Parlamentului pot adopta o motiune simpla prin care sa-si exprime pozitia cu privire la o problema de politica interna, a declarat marti ministrul de Interne, Carmen Dan. "Camera Deputatilor sau Senatul poate adopta o motiune simpla prin care sa-si exprime pozitia cu privire la…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, miercuri, cand a ajuns la sediul Ministerului, ca nu intra in dispute politice și n-o sa faca, pe scari, conferințe de presa. „Pe mine nu o sa ma auziti raspunzand unor astfel de afirmatii care au contotatie politica, care tin de sfera politica, de pe scarile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus ca a notificat partenerii europeni in legatura cu disponibiitatea sprijinulului pe care Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta il poate acorda autoritatilor elene, in contextul incendiilor de la periferia orasului Atena.

- Ambasadorul american in Romania, Hans Klemm, a declarat ca Ambasada SUA a sarbatorit, vineri, la Cluj-Napoca, Ziua Independenței, pentru prima data in 100 de ani in afara Bucureștiului. Diplomatul nu a vrut sa comenteze, la eveniment, despre scrisoarea celor 12 ambasadori, privind legile justiției.Hans…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar si a partidului. “PSD ar trebui sa se teama de romani”, a spus Iohannis, iar Dragnea ar trebui sa dispara din viata politica, odata cu a doua condamnare. “Mi s-a parut ca scena politica romaneasca a…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat, azi, un atac extrem de virulent la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar si a partidului. PSD ar trebui sa se teama de romani, a spus Iohannis, iar Dragnea ar trebui sa dispara din viata politica, odata cu a doua condamnare, informeaza Realitatea.net Mi s a parut…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, miercuri, ca evaluarea privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim nu a fost incheiata si ca probabil va fi finalizata in doua saptamani. "Evaluarea nu a fost inca incheiata la nivelul Ministerului de Externe", a spus…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat marti, in cadrul intalnirii avute cu presedintele Adunarii Generale a ONU, Miroslav Lajcak, ca respectarea dreptului international a constituit si este o constanta pe care Romania doreste sa isi construiasca politica, scrie Agerpres. "Am exprimat, cu ocazia…