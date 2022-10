Klaus Iohannis a fost intrebat, vineri, la Praga, ce solutii ar mai putea exista in afara de decuplarea pietei energiei de cea a gazului, in conditiile in care presedintele Comisiei Europene a vorbit si despre plafonarea pretului gazelor si daca aceasta solutie ar avea suport in randul liderilor europeni. “Am discutat ieri, in marja reuniunii, destul de mult cu doamna presedinte von der Leyen despre aceste chestiuni. Sunt luate in considerare doua masuri. Una este de plafonare a pretului gazului, o masura care este gandita pe termen relativ scurt, pana trecem de iarna, insa, Comisia trebuie…