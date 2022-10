Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj de Ziua Armatei Romane. „Este vital sa investim in propriile noastre forțe de aparare pentru ca, din pacate, vedem ca exista inca state tributare unei mentalitați depașite, care folosesc forța armata pentru a amenința suveranitatea unei țari independente”, a spus șeful statului. ”In actualul context dificil, directia […] The post Iohannis: Este vital sa investim in propriile forțe de aparare. Anul viitor creștem bugetul la 2,5% din PIB appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .