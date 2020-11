Stiri pe aceeasi tema

- In ce privește carantina, nu exista niciun fel de discriminare intre locuitori. Toata lumea are același drept sa mearga la vot. Ii invit pe cetațeni sa vina in numar mare la vot. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania ar putea avea la dispoziție, la inceputul anului viitor, doua tipuri de…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa, dupa intalnirea cu reprezentanți ai sistemului de sanatate in care au fost discutate masurile pentru gestionarea epidemiei COVID-19.

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: Populația e expusa unui risc major de infectare. Ne punem cu toții mari speranțe in dezvoltarea unui vaccin anti-Covid-19 Președintele Klaus Iohannis susține la aceasta ora o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, in contextul creșterii numarului ce cazuri de…

- Proiectia arata 9.633 de cazuri pe 10 decembrie iar la terapie intensiva 3.389, cu mult peste numarul de paturi de care dispunem. Numarul mortilor poate ajunge la 12.847. "Daca ne menținem pe cele doua luni de zile, nu intr-o saptamana sau doua, pe cele doua luni de zile ne menținem la un…

- ”Nu s-a discutat un astfel de demers. Eu nu cred ca in acest an sarbatorile de iarna vor fi ca in alți ani. Cu siguranța vor fi restricții in vigoare, cu siguranța se va putea calatori in puține locuri. Cred ca anul acesta ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului, in și cu familia”…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, un nou record negativ in privința numarului de noi infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore. Astfel, astazi avem 3.517 de cazuri noi de infecție cu...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, ca este posibil sa se introduca „o forma de control” a starii de sanatate a romanilor care se intorc din strainatate, dar ca nu s-a luat inca o decizie, dupa ce ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus ca Romania ar putea impune testarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca Romania va beneficia la inceputul lunii ianuarie de primele doze de vaccin pentru noul coronavirus, respectiv peste un milion. Mai exact, ministrul Sanatatii a afirmat ca, din prima transa de vaccin anti-Covid primita de Comisia Europeana,…