- Președintele Klaus Iohannis susține ca in cadrul Guvernului se fac planuri pentru a preintampina o criza alimentara. Președintele a spus ca Romania are depozite, dar inauntrul acestora avem ”puțin”. ”Masurile luate pana acum sunt in regula, dar sunt insuficiente. Este nevoie de multe masuri pentru a…

Președintele Klaus Iohannis susține ca in cadrul Guvernului se fac planuri pentru a preintampina o criza alimentara. Președintele a spus ca Romania are depozite, dar inauntrul acestora avem "puțin".

Fostul premier Victor Ponta saluta masurile sociale luate de ministrul Muncii Marius Budai, dar atrage atenția faptului ca banii acordați nu raman in Romania.

- Șeful statului a precizat, de asemenea, raspunzand unei intrebari a jurnaliștilor, ca nu a avut o discuție cu premierul Nicolae Ciuca despre eventuale remanieri in Guvern.”Evaluarea miniștrilor nu o voi face eu, chiar daca opinii despre fiecare ministru. Aceasta evaluare o voi spune primului ministru,…

- „Este o masura binevenita, pentru ca orice venit in plus la nivel de angajați... și crește consumul. Dar banii pe care i-a anunțat de dl Ciolacu sunt mai puțini decat cei luați de stat astazi doar din TVA din creșterile de prețuri.Sa fim corecți. Pentru ca creșterile la energie, gaze, combustibili,…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit in cursul dimineții de marți despre securitatea țarii noastre, avand in vedere razboiul care se desfașoara la cațiva zeci de kilometri departare de granița cu Romania. Anunțul sau a fost facut in cadrul conferinței „Turism cu optimism”, organizata de Alianța Pentru…

- Cea mai mare parte a intreprinzatorilor romani 93,5 sustin ca in Romania va incepe o noua criza economica, pe fondul conflictului militar de la granita, in conditiile in care opt din zece companii precizeaza ca nu au relatii de afaceri nici in Rusia, nici in Ucraina, reiese dintr un sondaj prezentat,…

- Marii cultivatori considera ca nu ne vom confrunta cu o criza alimentara Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Marii cultivatori cred ca tara noastra nu se va confrunta cu o criza alimentara, pentru ca agricultura româneasca este capabila sa asigure hrana…