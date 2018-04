Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis, despre salariile din educație: ”Cum vrem sa convingem tinerii sa devina dascali, daca este previzibil ca vor ramane sarantocii clasei? E jenant!, a spus șeful statului, joi, intr-o dezbatere cu tinerii, la Bacau, despre viitorul Romaniei. Șeful statului a atras atenția ca majoritatea celor…

- Klaus Iohannis va efectua, joi, o vizita la Bacau, in contextul inchiderii editiei 2017-2018 a programului Capitala Tineretului din Romania, in cadrul careia va vizita societatea comerciala Aerostar S.A. si va participa la dezbaterea nationala „Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei”.

- Un fost parlamentar face afirmatii incredibile. Acesta sustine ca are informatii conform carora Klaus Iohannis nu va mai candida la un nou mandat pentru Palatul Cotroceni in 2019. Patronul Stelei, Gigi Becali, spune ca Iohannis ar avea interdictie din partea americanilor si ca sunt alti trei oameni…

- Intrebat daca s-a lamurit de ce sesizarea SRI a ajuns la ANI in ziua in care s-a inscris in PNL, in conditiile in care au aparut speculatii ca George Maior, pe atunci seful SRI, ar fi tinut acele notificari pentru a face un joc politic, Iohannis a raspuns: „M-am exprimat in repetate randuri despre…

- "Am primit raspuns de la SRI in ceea ce-l priveste pe domnul Klaus Iohannis. Intrebarea noastra a fost cand a aflat SRI de posibila incompatibilitate a domnului Iohannis si raspunsul a fost ca lucrul acesta l-a aflat in luna ianuarie 2013, in conditiile in care pe 20 februarie, 2013, in ziua in care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu participa la sedinta festiva a Parlamentului, cu ocazia aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. In schimb, acesta a transmis marți, 27 martie, un mesaj.Va prezentam in continuare textul mesajului: „Aniversam astazi 100 de…

- Stare de soc la News York. Criza imensa pe Wall Street. Din cauza posibilului razboi comercial al SUA cu China, bursa a luat-o razna. Bursa de la New York a suferit o corecție severa in sesiunea de joi de aproximativ 3% pe fondul ingrijorarilor legate de un razboi comercial cu China. Donald Trump…

- O fetita de 10 luni din Bacau a ajuns in stare grava la spital, cu pojar. Mama este cea care i-ar fi transmis virusul. Micuța ar fi trebuit sa fie vaccinata la 9 luni, insa parinții au refuzat imunizarea.