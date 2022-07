Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca a convenit cu omologul din Republica Moldova, Maia Sandu, realizarea unor pasi decisivi in ceea ce priveste interconectarea retelelor de energie electrica din cele doua țari. „In cadrul consultarilor noastre am abordat si subiectul securitatii energetice…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, astpzi, discursul premierului Ungariei, Vikor Orban, sustinut in Romania, subliniind ca ‘este gresit, o eroare majora si inadmisibil ca un inalt demnitar european sa vina pe scena publica cu un discurs construit pe teoria raselor’.„In principiu este gresit, este…

- Președintele Klaus Iohannis o va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau din Republica Moldova, Maia Sandu. Cei doi lideri de stat vor discuta despre sprijinirea Republicii Moldova și combaterea efectelor negative ale razboiului din Ucraina asupra statului de peste Prut.

- Ieri, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar Romania are obligatia de a o ajuta in acest demers, potrivit Agerpres. «Locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Nu exista alta cale…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar in aceasta zona Romania trebuie sa se implice si mai mult. „Cred ca Republica Moldova nu…

- Orice alternativa la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana ar fi de fapt un „compromis” intre UE si Rusia, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, raspunzand astfel initiativei presedintelui francez Emmanuel Macron de creare a unei „comunitati politice europene”. „Nu avem nevoie…