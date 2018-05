Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca fiecare trebuie sa inteleaga faptul ca statul de drept nu este o simpla formalitate.



"Cred cu tarie in democratie si in statul de drept. Este foarte important, pentru fiecare dintre noi, sa intelegem ca statul de drept nu este o simpla formalitate, ci este o stare de spirit. El consta in justitia bazata pe recunoasterea si deplina acceptare a valorii supreme a drepturilor omului, a institutiilor puternice si a tolerantei zero fata de coruptie", a aratat seful statului, la conferinta…