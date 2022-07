Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat, cu prilejul unei vizite in Transilvania, ca Romania susține drepturile minoritaților, dandu-i astfel o replica premierului Ungariei, Viktor Orban. „In Romania anului 2022, cultura si traditiile minoritatilor nationale sunt apreciate si promovate, iar plusvaloarea…

- Senatul, intrunit miercuri in sesiune extraordinara, a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru ratificarea Protocoalelor de aderare a Finlandei si Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord. S-au inregistrat 96 voturi ‘pentru’, iar un senator nu a votat. Proiectul de lege ratifica…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat duminica, in Surinam, cu privire la ”vulnerabilitatea” Caraibelor in fata schimbarilor climatice, pledand totodata pentru mecanisme de finantare destinate tarilor in curs de dezvoltare indatorate, relateaza AFP. „Micile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca o taxa de solidaritate pentru firme nu ar fi de dorit si nu ar aduce rezultate. „Aceasta chestiune cu taxa de solidaritate s-a mai discutat. Eu m-am exprimat public si in aceasta chestiune mi-am pastrat abordarea. Personal, nu consider ca ar fi optima…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu exista in acest moment, la nivelul coalitiei de guvernare, o decizie privind schimbarea sistemului de impozitare si nu crede ca acest lucru se va intampla foarte curand. „Discutii evident sunt si este…

- Romania se afla printre primele 10 tari din lume in ceea ce priveste expunerea la risc seismic. Noul program national de reducere a acestuia aprobat de Guvern este „extrem de important”, beneficiind de o finantare nerambursabila din bugetul de stat si de un mecanism mult simplificat, a declarat ministrul…