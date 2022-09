Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu omologul ungar, Katalin Novak, ca este fundamental ca proiectele de interes sa fie realizate in Romania doar in urma unui acord al tarii noastre, sa nu fie discriminatorii pe baza etniei si sa fie conform dreptului roman, european si international. “Am reiterat importanta dialogului pentru rezolvarea in plan bilateral a tuturor aspectelor de interes si evitarea abordarilor unilaterale care nu pot duce la solutii sustenabile. Este fundamental ca proiectele de interes sa fie realizate in Romania doar in urma unui acord al Romaniei,…