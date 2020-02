Iohannis este de acord ca fondurile europene sa fie conditionate de respectarea statului de drept Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca Romania este de acord sa fie legata acordarea fondurilor UE de respectarea statului de drept, insa specialistii mai au foarte mult de lucru pana cand elaboreaza criterii concrete.



"Este destul de complicat de legat finantarea pe fonduri europene de statul de drept, insa trebuie sa va spun foarte clar din capul locului: Romania nu se opune acestui mecanism. Deci noi suntem de acord sa se lege acordarea fondurilor de respectarea statului de drept, insa specialistii mai au foarte mult de lucru pana cand elaboreaza criterii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

