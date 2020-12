Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca primele teste rapide pentru COVID, din cele 3 milioane comandate, vor sosi in mai puțin de o saptamana, iar in cateva zile vor fi livrate și 300 de ventilatoare pentru secțiile ATI.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca in mai puțin de o saptamana va veni o prima tranșa din cele 3 milioane de teste rapide comandate, iar in plus circa 300 de ventilatoare vor ajunge la secțiile ATI din țara. „Sunt cateva vești bune. Sunt aproximativ 300 de ventilatoare care... Articolul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut marti, 8 decembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.Iata continutul integral al declaratiei de presa sustinuta de presedinte:Tocmai s a incheiat o sedinta de lucru pe care am avut o cu domnul Nicolae Ciuca, Prim ministru interimar incepand…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa discutiile cu premierul interimar Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, si seful DSU Raed Arafat, ca saptamana viitoare ajunge in tara prima transa de teste rapide din cele trei milioane care ar trebui sa fie aduse in Romania.

- Președintele Klaus Iohannis a facut o declaratie de presa, dupa intalnirea de lucru pe care a avut-o cu premierul interimar, Nicolae Ciuca, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și șeful DSU, Raed Arafat pe tema Covid-19. Iohannis a declarat ca este nevoie de concentrare maxima pe gestionarea pandemiei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca strategia de vaccinare anti-COVID va fi aprobata intr-o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pe care o va convoca in perioada urmatoare. "Strategia de vaccinare anti-COVID va fi supusa aprobarii in sedinta CSAT pe care o voi convoca…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, luni, la ora 17,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului a avut, luni, o sedinta pe tema campaniei de vaccinare anti-COVID-19, problema de securitate nationala, cu ministrul Apararii Nationale,…