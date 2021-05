Egalitatea de sanse intre femei si barbati reprezinta normalitatea intr-o societate libera si democratica, arata presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj publicat, sambata, pe Facebook. El vorbeste despre eforturile din tara noastra pentru reducerea inegalitatilor in contextul epidemiei de SARS-CoV-2. "Desi mai sunt inca multe lucruri de imbunatatit, sunt convins ca Romania va continua sa faca eforturi sustinute pentru a reduce inechitatile existente. Ziua Nationala a egalitatii de sanse este un bun prilej de a constientiza o data in plus ca femeile inca se mai confrunta cu stereotipuri si prejudecati…