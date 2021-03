Iohannis, editorial de Ziua femeilor „Femeile au fost afectate in mod disproporționat de pandemie, platind un preț mai mare“ și „Cand femeile prospera, societațile prospera“ sunt doua dintre ideile unui editorial semnat de președintele Iohannis și alți oameni politici europeni cu ocazia Zilei Femeii. Președintele Iohannis a ales Digi24 ca sursa de mediatizare a acestui mesaj, in detrimentul altor instituții media. Iata editorialul: „Anul acesta Ziua Internaționala a Femeii are o semnificație aparte, nu doar pentru ca se implinesc 110 ani de la prima Zi Internaționala a Femeii, cand peste un milion de femei și barbați și-au unit… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Anul acesta Ziua Internaționala a Femeii are o semnificație aparte, nu doar pentru ca se implinesc 110 ani de la prima Zi Internaționala a Femeii, cand peste un milion de femei și barbați și-au unit forțele și și-au facut vocea auzita pentru drepturi egale. Ne aflam, de asemenea, intr-un moment de cotitura…

