Iohannis: Economia și-a revenit. Finanțele publice au rămas puțin în urmă Ministrul Finanțelor a anunțat miercuri o majorare a deficitului bugetar la 9,1% din PIB, dupa ce estimarile din luna august prevedeau un deficit de 8,6% din PIB. Președintele Klaus Iohannis susține ca economia țarii și-a revenit și recunoaște ca „finanțele publice au ramas in urma” „Revenirea in V este o realitate, este demonstrata de toate statisticile. Despre ce vorbim aici cand avem deficit. Economia și-a revenit. Nu vrem sa strangulam aceasta revenire, din potriva. De aceea au fost amanate anumite plați care trebuiau facute la bugetul de stat. Noi totuși am permis firmelor sa-și plateasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

