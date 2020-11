Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi intr-o vizita la Ramnicu Valcea, a declarat ca economia romaneasca isi revine, dar se are in vedere o crestere mai sustinuta. In acest sens, seful statului a subliniat ca anumite plati catre stat au fost amanate, fapt ce a dus la existenta unui deficit bugetar.…

- Ministrul Finanțelor a anunțat miercuri o majorare a deficitului bugetar la 9,1% din PIB, dupa ce estimarile din luna august prevedeau un deficit de 8,6% din PIB. Președintele Klaus Iohannis susține ca economia țarii și-a revenit și recunoaște ca „finanțele publice au ramas in urma” „Revenirea in V…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca un deficit de 9,1% pentru anul 2020 inseamna ca acesta a crescut ”doar un pic”. De asemenea, Klaus Iohannis a preluat explicațiile lui Florin Cițu și susține ca revenirea in ”V” a economiei este o certitudine. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel, vineri, pentru respectarea noului set de masuri restrictive impuse in contextul pandemiei de COVID-19, aratand ca se asteapta ca acestea sa aiba efecte in doua-trei saptamani.„Va cer respectarea masurilor si rabdare. Va trebui sa asteptam doua-trei saptamani…

- Președintele Klaus Iohannis acuza PSD ca vrea sa detoneze finanțele publice ale Romaniei dupa ce in comisiile reunite de buget din Parlament s-au votat proiecte care depașesc peste 6% din PIB.

- Președintele Klaus Iohannis a avut o reacție dura dupa ce Parlamentul a modificat proiectul rectificarii bugetare. „Astazi, in comisiile de buget reunite, PSD, cu sprijinul unor traseiști, a...