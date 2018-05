Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca va ataca la Curtea Constituționala legile justiției adoptate in Parlament și ca, in același timp, le va trimite catre consultare la Comisia de la Veneția.

- Cel mai important for al Consiliului Europei va dezbate joi solicitarea PNL de a trimite Comisiei de la Venetia legile Justitiei inainte de a fi promulgate. La dezbaterea de la Strasbourg va fi prezenta si Simona Marcu, presedintele CSM. Potrivit unor surse politice, Romania risca sa fie din nou monitorizata…

- Cel mai important for al Consiliului Europei va dezbate joi solicitarea PNL de a trimite Comisiei de la Venetia legile Justitiei inainte de a fi promulgate. La dezbaterea de la Strasbourg va fi prezenta si Simona Marcu, presedintele CSM. Potrivit unor surse politice, Romania risca sa fie din nou monitorizata…

- Deputatul PNL Cezar Preda i-a solicitat vineri presedintelui Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Michele Nicoletti, pentru ca in 23 aprilie, prima zi a sesiunii APCE, sa se decida sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile aduse celor trei legi ale justitiei, informeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…

- Tudor Chirila crtica decizia presedintelui Klaus Iohannis de a nu solicita o opinie a Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției."Astazi citesc ca președintele Klaus Iohannis nu va trimite o solicitare de opinie Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției. Invitația de…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- GRECO va discuta un raport vizand legile justitiei din Romania Foto: coe.int/greco. Delegatia Grupului de State împotriva Coruptiei din Consiliul Europei (GRECO) invita înca o data autoritatile de la Bucuresti sa ia în calcul solicitarea opiniei Comisiei de la Venetia cu privire…