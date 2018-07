Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru relatii interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, a avut luni, 23 iulie 2018, o intrevedere cu ambasadorul Portugaliei, E.S. Fernando Teles Fazendeiro, pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Oficialul roman a subliniat importanta avansarii…

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP. Euroscepticul Dominic Raab, care l-a inlocuit la 9 iulie pe…

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Daca fac un astfel de acord, vom discuta cu Uniunea…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters. Documentul, care are 98 de pagini, indica…

- Marea Britanie ar trebui sa amane iesirea din Uniunea Europeana pentru a putea prelungi negocierile si a obtine un acord favorabil, afirma fostul premier laburist Tony Blair, subliniind ca, oricum, "decizia finala" privind Brexit trebuie sa le apartina alegatorilor.

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…

- Bruxellesul a facut pregatiri pentru posibilitatea amanarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana si pentru posibila prelungire a negocierilor, arata documente citate de cotidianul britanic The Independent si publicatia germana Handelsblatt.Teoretic, Marea Britanie ar urma sa paraseasca…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters, citat de Agerpres. Marea…