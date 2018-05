Romania beneficiaza de un potential urias in agricultura, iar in acest domeniu este nevoie de stimularea productiei si a antreprenoriatului, a fost mesajul transmis miercuri de presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia evenimentului organizat de Federatia Nationala Pro Agro, la Poiana Brasov. "Romania beneficiaza de un potential urias in agricultura, care este insa insuficient valorificat si departe de a primi sprijinul de care are nevoie. Avem datoria sa transformam acest potential, in mod inteligent si durabil, intr-un adevarat atu national. La inceputul secolului trecut eram cunoscuti drept 'granarul…