- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astazi asigurari ca Romania si Germania vor continua sa acorde sprijin tarii sale supuse razboiului hibrid declansat de Rusia, inclusiv incercarilor de subminare a ordinii constitutionale. Doamna Sandu a avut o intalnire la Bucuresti cu presedintele…

- Premierul Nicolae Ciuca, intrevedere cu Cancelarul german Olaf Scholz: Prezenta la Bucuresti a Cancelarului federal reflecta interesul ridicat al Germaniei pentru aprofundarea parteneriatului bilateral cu Romania, anunța news.roPrim-ministrul Nicolae Ciuca a avut luni o intrevedere cu Cancelarul…

- Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, aflat luni in vizita la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea in acest an a Romaniei la spatiul Schengen. „Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa…

- Președintele Romaniei a solicitat „includerea problematicii Marii Negre in toate procesele relevante pentru consolidarea securitatii spatiului euroatlantic”, dat fiind ca a devenit de o „importanța strategica”.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Klaus Iohannis, ca Berlinul sprijina total Romania pentru a adera la spațiul Schengen.”Vom spriji militar Ucraina atat timp cat timp va fi nevoie. Doresc sa-mi exprim recunoștința pentru Romania, pentru…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se intalnește la București cu Principesa Margareta și cu soțul acesteia, Principele Radu. Intalnirea are loc cu prilejul vizitei la București, in ziua de 3 aprilie 2023, a șefei de stat a Republicii Moldova. Maia Sandu urmeaza sa planteze un copac, in gradina…

- Președinții Romaniei și Republicii Moldova, Klaus Iohannis și Maia Sandu, se intalnesc, la București, cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Vizita in Romania a cancelarului Germaniei și reuniunea trilaterala Romania – Republica Moldova – Germania se desfașoara pe parcursul zilei de 3 aprilie 2023, a…

- Ca raspuns la agresiunea lui Putin in Ucraina, NATO sporește prezența aeriana pe flancul estic cu avioane de lupta suplimentare. 180 de militari NATO vor fi aduși la baza din Otopeni.„Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si…