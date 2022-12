Iohannis, după refuzul Austriei: „Personal sunt hotărât să duc lucrurile mai departe” Președintele Klaus Iohannis a vorbit, pentru prima oara, luni, la Palatul Cotroceni despre scandalul pe Schengen, dupa ce Austria a refuzat aderarea Romaniei. „Romanii sunt revoltați și pot sa-i ințeleg, dar in politica nu conteaza, Noi suntem aleși pentru a rezolva problemele comunitații. Acest vot nu ma face sa dau inapoi și personal sunt hotarat sa duc lucrurile mai departe”, a declarat președintele. „Votul din consiliul JAI este foarte problematic pentru noi toți. Trebuie sa spun ca am fost dezamagit și suparat dupa ce am primit rezultatul. Aceasta dezamagire vine din faptul ca noi de 11 ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

