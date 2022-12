Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa primirea la Palatul Cotroceni a Robertei Metsola, presedinta Parlamentului European, ca a rugat-o ”sa pastreze aceasta abordare si acest optimism si in continuare, cu speranta noastra legitima ca, in anul care vine, curand, in 2023, Romania sa devina parte a spatiului Schengen”. El a aratat ca Parlamentul European […] The post Iohannis, dupa intalnirea cu Roberta Metsola: „Romania aparține Schengen, trebuie ca aceasta chestiune sa se rezolve in 2023” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .