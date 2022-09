Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Mesajul postat de președintele Klaus Iohannis miercuri, de Ziua Limbii Romane, conține și sun semnal clar pentru minoritațile și strainii din țara noastra, care ar trebui sa „invețe in limba romana”, ca sa se integreze in societatea noastra. „In ultimii ani, țara noastra gazduiește un numar tot mai…

- Sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat incepe marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Aproape 35.000 de candidati sunt inscrisi la aceasta sesiune. Primele rezultate vor fi afisate in 31 august. Potrivit calendarului sesiunii august-septembrie 2022 a Bacalaureatului,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul palestinian, Mahmoud Abbas. Presedintele Palestinei a fost primit cu onoruri militare pe platoul de ceremonii. Din delegatia presedintelui Iohannis fac parte ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, consilierii prezidentiali…

- Intr-un discurs care a durat mai bine de 18 minute, susținut, luni, in fața jurnaliștilor, la sediul PSD, președintele social-democraților Marcel Ciolacu a demonstrat din nou ca are carențe grave la limba romana. Inca din primul primul minut, in cuvantarea liderului PSD s-au ținut lanț dezacordurile…

- Evaluarea Nationala incepe, marti, cu proba de Limba si literatura romana. Peste 155.000 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru a sustine probele. Primele rezultate ale examenului sunt asteptate pe 23 iunie, iar rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, in 30 iunie. Ministerul…

- Apar noi informații despre avionul care a intrat neautorizat in spațiul aerian al Romaniei și al mai multor țari NATO. Presa lituaniana spune ca avea un numar de inregistrare care nu mai este valid și ca a fost cumparat in urma cu o saptamana de persoane necunoscute, dintre care una vorbea limba rusa.…