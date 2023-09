Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat ca bucați dintr-o drona ruseasca folosita in atacul din noaptea de duminica spre luni au cazut pe teritoriul Romaniei, potrivit Antena 3 CNN . Ramașițele au fost gasite pe raza comunei tulcene Ceatalchioi. Președintele roman Klaus Iohannis a declarat cu…

- Mai multe bucati dintr-o drona folosita de Rusia pentru atacurile asupra unor tinte din Ucraina au fost gasite in Romania, ceea ce inseamna ca drona s-a prabusit pe teritoriul Romaniei. Descoperirea a fost facuta in judetul Tulcea, in zona localitatii Plauru, la granita cu Ucraina, dupa atacurile de…

