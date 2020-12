Iohannis, după ceremonia de depunere a jurământului de noii guvernanţi: ”La treabă!” Ceremonia de depunere a juramantului de noii guvernanti s-a incheiat la Cotroceni. Președintele Iohannis a ținut un scurt discurs in final, amintind premierului, miniștrilor ca au trecut doi ani cu alegeri, cu angajamente, iar oamenii așteapta acum fapte, rezultate, reforme reale, soluții in lupta cu pandemia, punerea economiei sa funcționeze in favoarea țarii și poporului. Președintele a incheiat ceremonia și discursul sau recapitulativ cu un indemn scurt și dataor de speranțe : ”La treaba!” Miniștrii, cei mai mulți dintre ei, nu par a face parte din ”dinozaurii” politici, fiind figuri noi… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

