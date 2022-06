Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat, miercuri, 29 iunie, ca Romania este prima tara din Europa unde se va implementa noua tehnologie americana de reactoare modulare mici. "La selectarea aceasta s a ajuns fiindca in marja COP 26 de la Glasgow am avut o intalnire cu domnul Kerry, insarcinatul…

- Soarta lumii se scrie la cel mai important Summit NATO al deceniului, iar Romania este unul dintre actorii principali. Federatia Rusa va fi recunoscuta ca principala amenintare la adresa NATO si a securitatii euro-atlantice, asa cum reiese din declaratia finala a Summitului B9 care a fost gazduit de…

- In cadrul Summit-ului București 9, președinții au discutat, in capitala Romaniei, despre situația din Ucraina, iar țara noastra și-a reafirmat susținerea pentru integrarea Suediei și Finlandei in NATO, a spus președintele Klaus Iohannis. Președinții Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Ungariei, Letoniei,…