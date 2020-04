Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu (coronavirus. In Timis au fost confirmate 403 persoane infectate cu COVID-19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Polonia a anuntat miercuri ca numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a depasit pragul de 10.000, intr-o saptamana in care a inceput relaxarea graduala a restrictiilor inaintea alegerilor prezidentiale programate sa aiba loc la 10 mai, transmite Reuters.Polonia a fost una din…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 502. Deces 499. Femeie, 78 ani din București. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI. Data recoltare: 06.04.2020. Data rezultat: 07.04.2020. Data deces: 20.04.2020. Comorbiditați:…

- Inca 9 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 507, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba despre sase femei si trei barbati, cu varste cuprinse intre 32 si 83 de ani. * Deces 499 – femeie, 78 ani din Bucuresti.…

- Miercuri, 22 aprilie, Romania ajunge la 507 decese ale persoanelor infectate cu coronavirus. Au murit și un barbat și o femeie din Timiș, cu COVID-19 și alte afecțiuni. A murit un barbat de 65 ani din județul Timiș. Boala a debutat in 30 martie, cu tuse, dispnee. A fost internat in 30 martie la Secția…

- Numarul de imbolnaviri cu noul virus COVID-19 a trecut de 2 milioane la nivel mondial. Conform siteului worldometers, pana in acest moment s-au inregistrat 2.024.675 cazuri de persoane depistate pozitiv cu noul coronavirus. Cele mai multe dintre acestea provin din Statele Unite ale Americii (615.406).…

- Un numar de 337 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost înregistrate în România de la ultima informare, numarul total al îmbolnavirilor ridicându-se la 7.216, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre persoanele…

- Grupul de comunicare strategica a informat ca din cele 2.460 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania, dintre care 215 in ultimele 24 de ore, la ATI, in acest moment, sunt internați 57 de pacienți, dintre care 34 in stare grava. GCS a adaugat ca, pana la aceasta data, la nivel național, au fost…