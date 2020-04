Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la ceremonia de semnare a Acordului de Colaborare Bienala intre Organizatia Mondiala a Sanatatii - Biroul Regional pentru Europa si Ministerul Sanatatii din Romania, context in care a afirmat ca dupa ce criza creata de coronavirus va fi depasita, cei responsabili trebuie sa regandeasca sistemul de sanatate romanesc. "Omenirea se confrunta astazi cu o situatie fara precedent, in fata careia suntem cu totii vulnerabili si care ne-a fortat sa ne adaptam rapid intreaga activitate. Marcam, asadar, Ziua Mondiala a Sanatatii din acest an prin semnarea,…