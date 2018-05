Iohannis: Dragnea nu mai reprezinta un partener de discutie. Daca el crede ca a facut mediere cu BNR e foarte bine si asa

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat despre relatia cu Viorica Dancila si Liviu Dragnea, pe care i-a invitat pe9 mai, de Ziua Europei, laPalatul Cotroceni. "Din moment ce i-am invitat, sunt bineveniți. Discuția va fi instituționala, noi nu ne intalnim fiindca suntem prieteni, ci atunci…

- Iohannis anunța ca Dragnea nu mai reprezinta un partener de discuție; Se va colabora doar strict instituțional, a precizat președintele, vineri, la Ruse, el aratand ca președintele PSD și premierul sunt ”bineveniți” la recepția de Ziua Europei, atata vreme cat au fost invitați. “PSD, mai concret Dragnea,…

- Intalnire cruciala in mijlocul scandalului care zguduie scena politica. Presedintele Klaus Iohannis ar putea sta fata in fata cu premierul Viorica Dancila si liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in cateva zile, la receptia data la Cotroceni pentru Ziua Europei. Administratia…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a afirmat vineri ca premierul Viorica Dancilp trebuie sa demisioneze de urgenta si a confirmat toate “dubiile cu privire la capacitatea domniei sale de a face fata functiei”. De asemenea, Turcan subliniaza ca mandatul de politica externa nu este aprobat de condamnati,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca "a convocat-o la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila, declarand, joi seara, la Antena 3, ca "a inventat un conflict" intre Guvern si Banca Nationala, iar "asa ceva nu poate fi acceptat". "Nu putem sa continuam…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este plina de ciudatenii, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. ”Cine stie ce intelegeri secrete face domnul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila s a facut in secret, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. Referitor la prezenta lui Liviu Dragnea in Israel, Klaus Iohannis a spus cine stie ce intelegeri secrete…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…