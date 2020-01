Iohannis: "Dorinţa noastră este să creştem pensiile". Ce spune preşedintele că este important să facă Guvernul "Este o chestiune care va fi analizata si discutata de Guvern, dar este dorinta noastra comuna sa crestem pensiile si acest lucru a fost in repetate randuri subliniat", a spus Klaus Iohannis, potrivit news.ro. Intrebat daca a solicitat premierului Ludovic Orban sa aiba loc majorarea pensiilor din luna septembrie, presedintele Romaniei a raspuns: "Nu am discutat in aceasta perioada acea chestiune, ce am discutat acum, despre angajarea raspunderii". Iohannis a mai declarat ca este foarte important ca Guvernul sa gaseasca resursele pentru cresterea alocatiilor. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

