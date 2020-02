Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania are o relatie bilaterala foarte buna cu Marea Britanie si si-a exprimat increderea ca in contextul Brexit relatia strategica cu aceasta tara va fi consolidata. "Ceea ce…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este hotarat sa negocieze "la sange" pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene. "Ideea…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis continua miercuri vizita pe care o efectueaza in Israel, el urmand sa aiba o intrevedere cu liderul Aliantei Albastru&Alb din Israel, Binyamin (Benny) Gantz. Tot miercuri, seful statului va participa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Guvernul ar trebui sa incerce varianta angajarii raspunderii in Parlament pentru alegerea primarilor in doua tururi, in conditiile in care nu ar reusi schimbarea legislatiei prin adoptarea proiectului aflat in dezabatere la Camera Deputatilor.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca abordarea tehnologiei 5G trebuie sa se faca si din punct de vedere al securitatii nationale, dar si al securitatii NATO. "Aceasta chestiune a fost abordata de unii dintre participantii…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa reuniunea la nivel inalt a NATO, ca trebuie stabilite amenintarile la care trebuie sa faca fata NATO, cine sunt adversarii, cum se raporteaza Alianta Nord-Atlantice fata de noile puteri.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis considera ca este bine sa se inceapa un proces de reflectie asupra viitorului NATO, dar sub conducerea secretarului general al Aliantei, Jens Stoltenberg. El a subliniat ca Romania este hotarata sa se implice in aceasta…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o discutie cu omologul american, Donald Trump, la receptia oferita de regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham in onoarea sefilor de stat si de guvern participanti la reuniunea NATO. …