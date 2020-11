Stiri pe aceeasi tema

- Siegfried Muresan, europarlamentar si purtator de cuvant al PPE, a precizat, dupa ce Ungaria si Polonia au anuntat ca se opun conditionarii acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept, ca masura este una care urmareste ca banii sa fie folositi corect.

- Ungaria nu poate accepta o legatura intre accesul la fondurile europene si respectarea criteriilor privind statul de drept pentru ca aceasta ar insemna ca Uniunea Europeana functioneaza la fel ca fosta Uniune Sovietica, a afirmat vineri premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters. Seful executivului…

- Tarile membre ale Uniunii Europene care nu respecta statul de drept risca sa piarda accesul la fondurile europene, potrivit unui acord provizoriu intre Parlamentul European si Consiliul UE, informeaza spotmedia . „Intelegerea de astazi este un pas important in protejarea valorilor UE. Pentru prima oara…

- Negociatorii Parlamentului European si ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns joi la un acord referitor la conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept in tarile membre ale blocului comunitar. Anuntul a fost facut de eurodeputatul finlandez Petri Sarvamaa (Grupul PPE), unul dintre…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a facut o declaratie in Parlamentul European despre conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si a vorbit parlamentarilor europenidespre faptul ca romanii au iesit in strada pentru respectarea acestuia. Muresan pledeaza pentru un mecanismul…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan cere un mecanism „clar și obiectiv”, care sa trateze toate țarile in mod echitabil, in ceea ce privește condiționarea acordarii de fonduri europene de respectarea statului de drept. Aceasta, in condițiile in care UE pregatește un ambițios plan de redresare economica,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Palatul Cotroceni ca este "explicit de acord cu conditionarea acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept" si ca, alaturi de Executiv, doreste sa fie facute eforturi pentru ca tara noastra sa devina "un exemplu de urmat" in acest…

