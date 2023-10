Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohanns a avut, vineri, o discutie telefonica cu presedintele Israelului, Isaac Herzog. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul convorbirii, presedintele Klaus Iohannis a condamnat inca o data atacurile teroriste inacceptabile impotriva Israelului si a exprimat regretul ca…

- Președintele Klaus Iohannis i-a dat asigurari omologului din Israel ca tara noastra este pregatita sa ofere asistenta de urgenta in orice moment, subliniind ca Romania se bazeaza pe sprijinul Israelului cu privire la asistența acordata cetațenilor romani.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 13 octombrie 2023, o convorbire telefonica cu Președintele Statului Israel, Isaac Herzog.In cadrul convorbirii, Președintele Klaus Iohannis a condamnat inca o data atacurile teroriste inacceptabile impotriva Israelului și a exprimat regretul ca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri o convorbire telefonica cu Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, in care șeful statului roman a dat asigurari ca Romania este pregatita sa ofere asistența de urgența, daca va fi necesar..

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Alexandru Rafila și-a exprimat solidaritatea Romaniei cu Israelul dupa declanșarea violențelor și a declarat ca Ministerul Sanatații este pregatit sa ofere sprijin medical victimelor. In acest sens, a fost informat și ambasadorul Israelului in Romania. „Tragedia care se…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat in prima vizita in Romania de la inceperea invaziei ruse in Ucraina. Aceasta ar fi programata marți, in 10 octombrie. Zelenski ar veni la București pe fondul sprijinului constant al Romaniei pentru Kiev in criza cerealelor, urmand sa se intalneasca…

- Sute de mii de romani au sunat, in primele trei saptamani din luna iulie, la numarul de urgenta 112, pentru a cere ajutor in contextul valurilor de caldura care afecteaza Romania, media fiind de cinci apeluri in fiecare minut. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, in perioada…

- ​Produsele din tutun incalzit, care conțin arome „in oricare dintre componentele lor, cum ar fi filtrele, hartiile, ambalajele, capsulele sau orice caracteristica tehnica care permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun, precum si modificarea intensitații arderii lor”, vor fi interzise…